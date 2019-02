Nergens plek voor tiny houses Ede, boerengrond laatste hoop

Het tiny-houses-project in Ede komt maar niet van de grond. De bouwtekeningen liggen klaar, maar er is na bijna twee jaar praten nog geen locatie gevonden. Er waren serieuze plannen voor kleine woningen op gemeentegrond aan de rand van de stad. Maar het college wil dat niet. Nu hebben de initiatiefnemers hun hoop gevestigd op Edese boeren.

door Joukje Beiboer

'We hebben ongeveer 1 hectare land nodig', zegt Jack Hage, een van de initiatiefnemers voor tiny houses in Ede. 'Dat lijkt veel, maar wij plannen ook een voedselbos met moestuin en boomgaard om samen met omliggenden van te kunnen genieten'. Hij doet een oproep: 'Laat het weten als je een stuk grond over hebt waar je graag wat mee doet.'

Wat zijn tiny houses? 'Tiny houses' is Engels voor 'kleine huizen'. Vaak zijn het energiezuinige en vervoerbare woningen gemaakt van duurzaam materiaal. Een tiny house is niet groter dan 50 vierkante meter. Ze zijn vaak veel goedkoper dan gewone stenen huizen. Mensen die in een tiny house gaan wonen, kiezen doorgaans voor een milieubewuste levensstijl zonder luxe.

10 locaties

Eigenlijk had Hage gehoopt dat deze nieuwe locatiezoektocht niet nodig was. 'Het is best frustrerend', zegt hij. 'We gaan een jaar terug in de tijd, toen er begonnen werd met het vinden van een geschikte locatie. Toen was gemeentegrond de beste optie en nu zegt de gemeente : 'We doen het niet'.'

De afgelopen tijd zijn er tien gemeentelijke locaties bekeken. Maar er is geen match gevonden: of de tiny-houses-club vond het geen geschikte locatie, of de gemeente wilde de grond niet afgeven voor de realisatie van kleine woningen.

Vanaf afgelopen oktober werd er met gemeente-ambtenaren en de initiatiefgroep serieus gekeken naar Kernhem Noord. Dat is een gebied aan de rand van Ede waar de gemeente veel grond heeft. Maar uiteindelijk besloot het college eind januari dat dat plan niet doorging 'gelet op mogelijke toekomstige ontwikkelingen in dat gebied'.

Druk op de woningmarkt

'In Kernhem Noord zal naar verwachting vanaf 2025 woningbouwontwikkeling plaatsvinden', staat in een brief aan de raad. Raadslid Niek van den Brink (ChristenUnie) zet hier vraagtekens bij. 'Kennelijk wordt de woningbouw naar voren geschoven.' Voor hem zijn dan nieuwe plannen. Hij vindt het gek dat dat nooit in de raad besproken is. 'In de stadsvisie wordt aangegeven dat eventuele woningbouw in Kernhem Noord pas zou plaatsvinden na 2030. Dan zou een tiny-house-project voor 10 jaar daar prima passen.'

'De status van Kernhem Noord is niet veranderd', verklaard wethouder Lex Hoefsloot in een schriftelijke reactie aan Omroep Gelderland. Er zijn nog geen concrete bouwplannen. 'Bij het college groeit wel het besef dat de druk op de woningmarkt er wellicht voor zal zorgen dat we Kernhem Noord weer naar voren moeten halen.' Waar het college deze inschatting op baseert, is niet bekend.

Belofte

Dat het al jaren duurt voordat de tiny-house-groep duidelijkheid heeft over een woonlocatie, lijkt overigens haaks te staan op de belofte van de coalitiepartijen. In hun bestuursakkoord staat juist dat experimenten met nieuwe en flexibele woonvormen ruim baan krijgen: 'Waar nodig halen we belemmerende regelgeving weg. We vinden het belangrijk dat mensen snel duidelijkheid krijgen over de mogelijkheden en onmogelijkheden. '

Ondertussen probeert Hage zijn beste beentje voor te zetten. Al kijkt hij wel op tegen de nieuwe locatiezoektocht. 'Ik werk 40 uren per week. Dit moet er allemaal naast.' De hoop op een duurzame kleine woning voor hem, zijn vrouw en hun dochter van 2 heeft hij bijna opgegeven.

Als dit niet lukt, zoek ik zelf een stuk land bij een boer of op een camping Willeke

Er zijn inmiddels al meerdere mensen uit de groep gestapt. 'De laatste twee zijn afgehaakt omdat het zo lang duurt en onzeker is.' Maar er zijn er ook die vastbesloten zijn om, eventueel zonder hulp van de gemeente, in een tiny house te gaan wonen. 'Als dit niet lukt, zoek ik zelf een stuk land bij een boer of op een camping', zegt Willeke. De bouwtekeningen voor haar huisje op wielen liggen al klaar.

De gemeente blijft samen met de initiatiefgroep kijken naar particuliere locaties. Donderdag spreken ze met elkaar over 5 opties die er nu al liggen. Als daar een locatie bij zit die past binnen het woonconcept en voldoet aan alle eisen, zou de tiny-house-groep op zijn vroegst in augustus van start kunnen gaan.