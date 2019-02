Navarone wint The Voice niet, maar is wel 50.000 euro rijker

Navarone haalde de laatste drie bij The Voice of Holland, maar moest de eindzege vrijdagavond aan Dennis van Aarssen laten. De zanger kreeg een platencontract en won een bedrag van 50.000 euro.

Het is alleen de vraag of hij die halve ton ook daadwerkelijk krijgt. Navarone, de band uit Nijmegen, plaatste maandag op Instagram een video waarop te zien is dat niet Dennis maar de band de cheque met dat enorme bedrag in handen heeft.

Bekijk hieronder de Instagram-post. De tekst gaat daarna verder.

'Het is in goede handen'

De leden van Navarone in de video: 'Dennis, van harte gefeliciteerd! Super gedaan! Je bent alleen één ding kwijt, maar dat is niet zo erg. Het is in goede handen.'

Het is volstrekt onduidelijk hoe de Nijmeegse heren aan de cheque zijn gekomen.

