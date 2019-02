100 miljoen euro om Gelders elektriciteitsnet toekomstbestendig te maken

Het onderschakelstation in Borculo is een van de stations die nu al aangepakt wordt. 'We bouwen hier in ieder geval vier nieuwe transformatoren om extra capaciteit voor de regio te creëren', zegt projectleider Eddy Huiskamp. 'Niet alleen voor de afnemers maar ook voor de duurzaamheid, de zonneparken en de windparken.'

Een megaklus

'Doetinchem, Ulft, Nijkerkerveen, Barneveld, de Bommelerwaard, in heel Gelderland', somt Huiskamp de plekken op waar de stations straks aangepakt moeten worden. 'Het is een megaklus.' Er is niet alleen extra vraag naar stroom vanuit de industrie, maar ook de opwek van schone energie moet ook nog eens aan het Gelderse elektriciteitsnetwerk gehangen kunnen worden.

Kijk hier naar een reportage. De tekst gaat verder onder filmpje.

'We moeten de stroom kunnen aannemen van de zonneparken en verder transporteren.' Dat is op zich niet zo moeilijk zegt de projectleider, maar de hoeveelheid geleverde stroom groeit enorm. En daarom moet de capaciteit van de stroomstations uitgebreid worden. 'Ja, het elektriciteitsnetwerk is oorspronkelijk niet ontworpen op grootschalige energie in de landelijke gebieden', zegt Jelle Wils van Liander. 'Daarom moeten we fors uitbreiden.'

Procedures netjes doorlopen

Het duurt overigens 3 tot 5 jaar voordat een onderschakelstation uitgebreid kan worden. Er is kritiek op de traagheid waarmee dat gebeurt. Met name in de Bommelerwaard waar tuinders nu niet kunnen uitbreiden. 'Dat kan niet sneller', zegt Wils. 'Dat heeft onder andere te maken met de procedures die allemaal netjes doorlopen moeten worden.'

Op de vraag of Liander zelf niet heeft lopen opletten en te laat begonnen is het electriciteitsnetwerk aan te passen is Wils duidelijk: 'We hebben zeker wel lopen opletten, als je kijkt naar de tuinders. We hebben te maken met een economische groei en een onverwachts snelle groei. Wat we niet moeten doen is uitbreiden waar het niet nodig is, want het is wel maatschappelijk geld waarmee je werkt. Dus dit soort investeringen wil je ook echt pas doen als je zeker weet dat het nodig is.'