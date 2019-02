De Graafschap neemt na dertig jaar afscheid van hoofdscout

'We hebben een oplossing getroffen waarmee beide partijen tevreden zijn', aldus algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp. Het vertrek van hoofdscout Lötters komt voort uit een verschil van inzicht. 'We willen meer sturing geven', zo legt Ostendorp uit. 'Een scout moet in ieder geval eens per week op het stadion zijn voor een technisch overleg.'

De Graafschap houdt na het afscheid van de hoofdscout inzicht in de archieven. 'Dat vond Marcel belangrijk, hij wil dat hij van waarde is geweest voor de club.' In het verleden speelde Lötters onder meer een belangrijke rol bij het binnenhalen van Oussama Assaidi, Steve de Ridder en Vincent Vermeij.



Lötters, die sinds 1988 in verschillende functies actief was voor de club, spreekt van een moeilijk afscheid. 'Ik deed het werk met enorm veel passie en had een hele goede band met trainer Henk de Jong', aldus de voormalig hoofdscout. Hij heeft na zijn afscheid bij De Graafschap al aanbiedingen ontvangen van meerdere voetbalclubs uit Nederland en Engeland. 'Maar daar ben ik teveel Superboer voor', zegt Lötters, die naast zijn scoutingwerkzaamheden een winkel bezit in Elburg. 'Ik hoef er gelukkig niet van te leven, maar het liefst was ik gewoon doorgegaan.'

'Bal ligt bij Hofstede'

Voor de toekomst van de scouting ligt de bal nu bij manager voetbalzaken Peter Hofstede. 'Hij is nu aan zet om met een plan te komen', aldus Ostendorp, die aangeeft dat de oud-aanvaller daarbij overlegt met onder meer het klankbord en de raad van commissarissen. Eerder liet Hofstede weten toekomst te zien in het gebruik van technische hulpmiddelen. Overigens beschikt de manager voetbalzaken over een aflopend contract.