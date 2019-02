Onderzoek: zo denkt Gelderland over de uitbreiding van Lelystad Airport

Gelderland is erg kritisch op Lelystad Airport, de vliegroutes en de politiek, dat is misschien niet zo verrassend. Toch is ook hier een grote groep mensen die uitbreiding van het vliegveld wel ziet zitten. Dat blijkt uit een opiniepeiling die Omroep Gelderland, RTV Oost en Omroep Flevoland in januari lieten uitvoeren in Gelderland, Overijssel en Flevoland.

Ook werd de mening gepeild van mensen die wél en niet onder de nu voorgestelde routes wonen. Over die vliegroutes zijn Gelderlanders een stuk negatiever.

Ook werd de mening gepeild van mensen die wél en niet onder de nu voorgestelde routes wonen. Over die vliegroutes zijn Gelderlanders een stuk negatiever.

Van de drie provincies is in Gelderland de grootste groep te vinden die 'negatief' tot 'zeer negatief' denkt over het vliegveld: 24 procent. Bijna de helft van de ondervraagden is juist 'positief' tot 'zeer positief' over uitbreiding van het vliegveld, even los van de vliegroutes.

Het is goed om Schiphol te ontlasten, maar er moet goed gekeken en berekend worden wat de gevolgen zijn. Geënquêteerde

Laagvliegroutes

Juist over die routes is de afgelopen jaren veel te doen in onze provincie. Er zijn regelmatig protesten. Actiegroepen verzetten zich met name tegen de zogenoemde laagvliegroutes van Lelystad Airport.

Om het vliegverkeer van Schiphol niet te hinderen moeten vliegtuigen van en naar Lelystad langdurig laagvliegen. Dat er weerstand is zie je dan ook met name terug in de cijfers.

Gemiddeld is 31 procent van de inwoners ‘negatief’ tot ‘zeer negatief’ over de routes. In Gelderland is dat 33 procent, in Overijssel 29 procent. Flevoland is het minst negatief (17 procent).

Als je kijkt naar mensen die onder de route wonen in Gelderland is 59 procent negatief tot zeer negatief over de routes. Van de mensen die niet onder de routes wonen is zo'n 30 procent negatief.

Fouten gemaakt

Het dossier Lelystad Airport draait met name om vertrouwen. De weerstand groeide toen bleek dat er fouten gemaakt werden in berekeningen, procedures overnieuw moesten, onverwachte routewijzigingen werden doorgevoerd en lokale en provinciale bestuurders niet goed waren geïnformeerd.

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat herhaalde meerdere keren dat ze het vertrouwen terug wil winnen. In de peiling werd specifiek gevraagd naar het vertrouwen in de politiek.

De groep die nauwelijks tot geen vertrouwen heeft in de politiek is in Gelderland opvallend groot: 37 procent. Het percentage mensen dat wel vertrouwen heeft in de politiek is bijna net zo groot, 35 procent. Een kwart reageert neutraal.



Right Marktonderzoek uit Zwolle heeft van 7 tot en met 25 januari 2019 1.200 inwoners uit de drie provincies ondervraagd. Van hen zijn 800 benaderd uit een online panel van mensen. De overige 400 zijn telefonisch benaderd. Per provincie is het onderzoek representatief naar aantallen per leeftijd en naar respondenten die wel en niet onder de geplande vliegroutes wonen.