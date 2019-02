Eeuwenoud kanon vertrekt uit Culemborg

Om precies te zijn gaat het om de loop van een kanon uit de 16e eeuw, het onderstel is er niet meer bij. Het is eigenlijk het enige kanon van dat type en uit die tijd, dat in Nederland bekend is. En omdat het zo bijzonder is, kan het eigenlijk niet buiten blijven liggen, vindt het Nationaal Militair Museum in Soest.

'Het kanon staat in weer en wind buiten, maar daardoor bladdert het eigenlijk af', vertelt Paul van Brakel, conservator van het Nationaal Militair Museum. 'Daar hebben we de gemeente op gewezen, maar zij gaven aan: beter conserveren lukt ons niet.' Daarop besloot het museum de touwtjes zelf in handen te nemen. 'We hebben gezegd: dan willen wij het kanon graag in onze tentoonstelling opnemen.'

De tekst gaat verder onder de video.

Dat gaat nu dus daadwerkelijk gebeuren. Maar Culemborg blijft niet met lege handen achter. Van Brakel: 'We maken een replica van het kanon. Culemborg krijgt echt iets terug.' Zo kan de gemeente toch de geschiedenis blijven vertellen. 'Zo'n voorwerp herbergt een stukje technologie en geschiedenis. Ook voor het nageslacht is dat belangrijk.'

Om het kanon te kunnen verplaatsen, wordt een kraan gebruikt. 'Het transport is best wel spannend. Het kanon gaat natuurlijk van zijn plek af.' Het kanon gaat nu eerst naar de werkplaats. Daar wordt het kanon gerestaureerd. 'Het duurt dus nog even voordat het kanon bij ons te bekijken is.'

Het hele gesprek met conservator Paul van Brakel in de radio-uitzending van Goedemorgen Gelderland is hieronder te beluisteren: