Jannie boos over veroordeling voor beledigen parkeerwacht: 'Overlast zit mij tot hier'

De Tielse Jannie Peters is helemaal klaar met de overlast bij haar voor de deur. De emoties liepen bij haar zo hoog op, dat ze beledigende opmerkingen maakte tegen een parkeerwacht. Dat leverde haar bij de rechter een voorwaardelijke boete op van 450 euro. Ze moet dat bedrag betalen als ze nog een keer de fout in gaat.

door Menno Provoost

Peters kwam voor flinke juridische kosten te staan. Ze vindt het oneerlijk dat ze nu veroordeeld is, terwijl haar in de straat de afgelopen jaren allerlei zaken zijn aangedaan waarvoor nooit iemand verantwoording heeft moeten afleggen.

Volgens de Tielse zijn het vooral Marokkaanse jongeren die haar treiteren en intimideren. Ze heeft aangifte gedaan van mishandeling, het ingooien van een ruit en het forceren van een deur, maar daar is volgens haar nooit iets mee gedaan. Haar grote mond tegenover de handhavers is echter onmiddellijk afgestraft.

'Mijn mond is mijn enige wapen', zegt de 1,50 meter lange Peters. 'Ik heb vier broers en ik heb altijd voor mezelf op moeten komen. Dat doe ik nog. Ik heb niet geschopt, niet geslagen, ik heb ze niet bespuugd, ik heb ze niet mishandeld; wat mij in deze straat allemaal al overkomen is.'

'We zijn het afvoerputje'

Ze sprak vorig jaar handhavers aan op de parkeeroverlast in de Gasthuisstraat. 'Iedereen zet de auto maar overal neer: op de stoep, het fietspad, midden op straat. Dan gaan ze even naar de Turkse bakker en laten ze de auto gewoon midden op straat staan.' Daarbij ervaren bewoners van de straat veel overlast van vrachtwagens die door de straat rijden en parkeren om winkels in de naastgelegen Waterstraat te bevoorraden.

'We zijn het afvoerputje van de Waterstraat', zegt Peters. 'Ze zetten die vrachtwagens overal neer. Daarbij rijden ze van alles kapot. Als ze de stoepen en de drempels raken, zit je te schudden in je stoel. De huizen scheuren ervan.'

Volgens Peters doen de handhavers hier veel te weinig aan. Daarover raakte ze begin vorig jaar met een handhaver in discussie. Getuige het proces-verbaal dat later bij de politie werd opgemaakt, ging ze ontzettend tekeer waarbij ze discriminerende opmerkingen maakte.

Volgens de handhavers beledigde ze Turken en Marokkanen en zei ze: 'Rot op naar je eigen land, jij moet mij niet vertellen hoe het hier werkt'. Volgens Peters is dit flink aangedikt, maar ze kan zich niet meer precies herinneren wat ze in haar boosheid gezegd heeft. 'Bij mij klapte het er opeens uit omdat er al die jaren hier zoveel gebeurd is', vertelt ze. 'Deze handhaver heeft dan net het ongeluk gehad dat ik goed uit de slof schoot. Maar het zit mij tot hier.'

Peters werd meegenomen door de politie en moest 5,5 uur in de cel zitten. Onlangs is ze dus veroordeeld voor de beledigingen.

'Verbale agressie komt dagelijks voor'

Wat betreft het beledigen van handhavers wordt er juist dit jaar een duidelijke streep in het zand getrokken, vertelt Roel de Jong, hoofd Handhaving van Avri. 'Onze handhavers hebben dagelijks met verbale agressie te maken. Dat gaat ze niet in de koude kleren zitten. In 2018 is het aantal meldingen afgenomen. Niet omdat het minder voorkomt, maar omdat de grenzen van het toelaatbare langzaamaan verschoven. Onze handhavers hadden het idee dat er uiteindelijk vaak toch niet zoveel mee gedaan werd.'

In samenspraak met de politie is daarom besloten om vanaf dit jaar weer strenger te zijn op beledigingen en verbale agressie. Dat heeft in januari al geresulteerd in vier aangiften en negen meldingen van agressie. De Jong: 'Onze mensen worden opgeleid om te de-escaleren en om goed met discussies om te gaan. Maar met de toenemende verbale agressie is het belangrijk om een grens aan te geven: tot hier en niet verder.'

Onderzoek naar afsluiting weg

Ondertussen ergert niet alleen Peters zich wild aan de verkeers- en parkeeroverlast. Niet alleen de vrachtwagens zijn daar debet aan. Ook de bezoekers van twee coffeeshops, een Poolse winkel en een moskee veroorzaken veel drukte.

Recent kondigde burgemeester Beenakker aan dat hier strenger tegen opgetreden wordt. De gemeente heeft het verplaatsen van coffeeshops uit het centrum opnieuw op de agenda gezet en er wordt ook nog onderzoek gedaan naar het mogelijk afsluiten van de Gasthuisstraat en/of de Ambtmanstraat voor doorgaand verkeer.

Peters heeft nog niet veel gemerkt van het strengere regime: 'Ik sprak vorige week twee handhavers aan omdat er weer auto's op de stoep stonden. Toen zeiden ze dat ze daar niks tegen deden omdat die een reden hadden om daar te staan. Dan lust ik er nog wel een. Zo heeft iedereen een reden.'