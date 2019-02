Buurt niet blij met crematorium in Etten

Buurtbewoners aan de Zeddamseweg in Etten zijn niet blij met de toekomstige plannen voor een crematorium. De raad van Oude IJsselstreek stemde vorige week in met het bestemmingsplan, maar de buurt gaat zich beraden over vervolgstappen.

Geschreven door: Davie Klein Gunnewiek

'De plannen waren al gesmeed voordat de omwonenden goed waren geïnformeerd', zegt buurtbewoner Raynaldo van Baren. 'Wij hebben het als buurtbewoners niet tegen kunnen houden. Hoeveel bezwaren we ook maken, ze leggen het naast zich neer.'

'We hebben veel voor de buurt gedaan'

Directeur Bert van Asselt van de betrokken uitvaartorganisatie GUV ontkent stellig dat omwonenden niet goed zijn geïnformeerd. 'De buurt heeft in december 2016 van mij persoonlijk een brief ontvangen, waarin de plannen werden toegelicht', aldus Van Asselt. 'We hebben al veel gedaan om de buurt te helpen. We hebben bijvoorbeeld de inrit van links naar rechts gelegd en we willen een extra groenstrook aanleggen, zodat het zicht meer wordt weggenomen. Daarnaast willen we de strooivelden zover mogelijk uit het zicht positioneren en meedenken over de verkeersafwikkeling op de Zeddamseweg.'



De buurt gaf als bezwaren aan dat ze constant met de dood worden geconfronteerd en vrezen ze voor verkeershinder en stankoverlast. 'Als het aan mij ligt gaan we zeer zeker met GUV om tafel', aldus Van Baren. Mochten die gesprekken niet het gewenste resultaat opleveren heeft de buurt al nagedacht over een Plan B.

Raad van State

'We kijken naar een traject richting de Raad van State, maar daarvoor gaan we eerst nog overleggen met de buurt.' Volgens Van Asselt is de buurt niet gebaat bij dat traject. 'Dan moet ik de energie stoppen in de procedure naar de Raad van State. Deze tijd kunnen we beter besteden door in gesprek te blijven met elkaar.'