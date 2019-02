100 jaar vrouwenkiesrecht, dat mag best gevierd worden

Ook willen D66, VVD, CDA en PvdA dat er aandacht komt voor de positie van de vrouw in politiek. Mede omdat in Gelderland 31 procent van de kandidaten voor de verkiezingen vrouw is. 'Dat aspect moet worden meegenomen in het evenement', aldus de partijen.

Hoe dat evenement er uit moet gaan zien is niet duidelijk; de indieners willen dat het in samenspraak met Provinciale Staten wordt georganiseerd. In 1919 werd het actief kiesrecht aan vrouwen toegekend, drie jaar later konden vrouwen ook aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer meedoen.