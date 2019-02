Grote brand op industrieterrein in Tiel

De brandweer is ongeveer een uur bezig geweest om de brand onder controle te krijgen. Nadat het sein brand meester werd gegeven is de brandweer gestart met het ventileren en controleren van de panden rondom het getroffen bedrijf.

Over de oorzaak van de brand of de plek waar het vuur is ontstaan is nog niets bekend. In het bedrijf waren meerdere mensen aanwezig tijdens het uitbreken van de brand. Deze hebben zichzelf op tijd in veiligheid weten te brengen. Er zijn geen gewonden gevallen.

Een medewerkster van het bedrijf bevestigt dat iedereen ongedeerd is en de medewerkers buiten het pand staan.

De brandweer Gelderland-Zuid schaalde eerder op naar een 'grote brand' en zette extra inzet in op het terrein. In de buurt was sprake van veel rookontwikkeling.