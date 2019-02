'Hij reed zo door een buffettafel', zegt eigenaresse kookstudio

'Niet alleen de pui is eruit gereden, ook binnen is veel kapot.' Eigenaresse Purdey-Ann van der Meeren somt de schade op. 'Het kookeiland is kapot, de lambrisering, de verwarming. En we hadden hier een buffettafel staan met zo'n roestvrijstalen blad, daar is-ie dwars doorheen gereden.'

'Volgende week kan de kookstudio gewoon weer open', zegt Van der Meeren. 'Nee, daar maak ik me geen zorgen over. Als mensen het tenminste niet erg vinden om achter het hout te werken dat voor de pui zit. En als ze er niet op letten dat er wat stuk is, is het geen probleem.'

De man die met de auto naar binnen reed, bleef ongedeerd.

