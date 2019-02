Vaassense carnalvalsvrienden zijn klaar voor optocht: 'Alles moet wel kloppen, daar ben ik heel mierenneukerig in!'

Ja, ja je voelt het al: het is bijna Carnaval! En in Vaassen is het dan 'alle hens aan dek', want ook al ligt dat op de Veluwe: Carnaval wordt er groots gevierd. En voor de carnavalsvrienden van Gewoon Deurgoan is de optocht het hoogtepunt en dat begint al in september.

Onder de bezielende leiding van voorzitter Matthieu Strijk wordt er wekelijks gewerkt aan de bijdrage voor de optocht op carnavalszaterdag. Dat begint bij de brainstorm van Gewoon Deurgoan en een schets op papier en daarna is het iedere zaterdag: bouwen geblazen. Matthieu: ‘Iedereen heeft zo z’n specialiteit. We hebben een elektricien, sommigen zijn goed met hout of papier mache. Ik ben zelf echt van het schilderen.’

Maar het is bovenal een club vrienden dus alles gaat in goed overleg. En de ‘derde helft’ is ook niet onbelangrijk. ‘We beginnen zaterdag ’s ochtends rond 8 uur. Komen we samen. Doen we effe een bakkie en dan rond 9 uur aan de slag. Gaan we door tot een uur of drie en daarna is de naborrel. Daar hebben we zelfs een aparte keet voor. Effe nakletsen.’

Het gaat vooral om het samen bouwen. Een prijs in de optocht is van secundair belang. ‘Meedoen is belangrijker dan winnen. We hebben wel wat gewonnen. Dan is het leuk: de waardering.’ Maar Matthieu is wel van de preciezen: ‘Ja, ik vind dat het allemaal wel moet kloppen. Dit jaar hebben we het thema ‘vreemde vogels’ – gaan we met de groep lopen als vogelspotters. We lopen rond met verrekijkers en pijlen en dan spotten we ‘vreemde vogels’ in het publiek en die zetten we op de foto. En de kar erachter heeft dit jaar voor het eerst een bewegend element: een kop van een spotter die ronddraait. Da’s wel spannend hoor. Maar er moet nog vanalles gebeuren. De hoedjes moeten gestikt en die moeten er hetzelfde uitzien als de hoed op die kop. Ja, daar ben ik wel mierenneukerig in hoor! Het moet wel kloppen. Details zijn belangrijk.’

Voor het eerst geven ze ook openheid van zaken al vóór de optocht. ‘Speciaal voor jullie. Anders doen we vaak nogal geheimzinnig. Al geven we ook weleens een kijkavond. Maar nou hebben we gezegd: de kijkavond is bij Omroep Gelderland op tv!'

Wil je Gewoon Deurgoan in vol ornaat zien: zaterdag 2 maart is de optocht in het centrum van Vaassen