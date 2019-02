Henk de Jong dicht bij nieuw contract De Graafschap

In het kielzog van De Jong is het de bedoeling dat ook assistent-trainer Sandor van der Heide zijn taken voortzet bij de club uit Doetinchem. 'Zij zijn eigenlijk een tweeling, horen bij elkaar', weet voorzitter Martin Mos. Voor de clubleiding is het niet essentieel om af te wachten of De Graafschap na de zomer in de eerste of eerste divisie speelt.

Ook het feit dat de resultaten na de winterstop ineens een stuk beter zijn, speelt geen rol. 'We doen niet aan scorebord journalistiek. Voor de winter hebben we thuis ook wel eens goed gespeeld. Henk en Sandor passen gewoon goed bij de club. Ik ben positief, wat mij betreft gaan we verlengen', verwacht Mos.

Intenties positief

Deze week praten beide partijen. Daarbij schuiven eerst directeur Hans Martijn Ostendorp en technisch manager Peter Hofstede aan bij De Jong en Van der Heide. De dagelijkse leiding van De Graafschap wil nog eens goed horen wat het dus precies wil en hoe zij de toekomst zien. De Jong gaf publiekelijk al meerdere malen aan graag in de Achterhoek te willen blijven werken. 'Dan zullen het dus niet hele moeilijke gesprekken gaan worden', lacht Mos.

De Jong in gesprek met directeur Ostendorp

Een contract voor meerdere jaren met de populaire De Jong zit er niet in. 'Daarmee hebben we ons in het verleden wel eens mee in de vingers gesneden', kijkt De Mos terug op een contract voor vier jaar voor Richard Roelofsen. 'Ik ben meer voorstander van één of twee jaar. De trainers die bij ons succesvol zijn geweest, zijn allemaal een beetje dezelfde types. Kijk naar Fritz Korbach en Simon Kistemaker. Henk draagt de club goed uit, heeft een realistische kijk op zaken en we zien ook duidelijk een stijgende lijn in ons spel de laatste tijd.'

Technisch manager Hofstede en voorzitter Mos na een wedstrijd

Positie Hofstede onzeker

Daar waar De Jong De Graafschap vrijwel zeker trouw blijft, lijkt de toekomst van Peter Hofstede nog onzeker. De Oosterbeker is bezig aan zijn vierde seizoen als technische baas, maar kreeg zowel intern als extern veel kritiek over zijn aan en verkoopbeleid afgelopen zomer. 'We hebben een aantal criteria waar we objectief naar kijken en een aantal dingen heeft hij zeker goed gedaan. Deze week zal er denk ik over Peter ook duidelijkheid komen', zegt Mos.