Nijmeegse bewoners zijn 'onterechte' verkeersboetes zat

Bas Blij heeft zijn auto al een aantal keren geparkeerd op één van de vier plekken waar je volgens de gemeente niet mag parkeren. Het gevolg: een boete van 140 euro. En dat terwijl het het bewuste bord (E2) volgens de Wegenverkeerswet alleen geldt voor de rijbaan. Niet voor parkeervakken.

Docent verkeersrecht Harry Dillerop: 'Het probleem is dat heel veel wegbeheerders zoals de gemeente Nijmegen wel weten welke borden bestaan, maar vaak niet weten wat de achtergrond is.'

Bekijk hieronder de reportage. De tekst gaat daarna verder.

Bonnen schrijven

Blij heeft de toezichthouders er tijdens het uitdelen van boetes al meermaals op aangesproken. 'Maar die zeggen dan dat ze ook wel weten dat parkeren daar eigenlijk mag, maar ze schrijven toch gewoon een boete uit.'

De gemeente wil niet dat in deze vier vakken wordt geparkeerd, omdat ze het vrachtverkeer voor een groothandel in de buurt de ruimte wil geven om de draai te maken. Een slechte oplossing zo vindt de buurt. Volgens hen kan het bedrijf beter verhuizen naar een industrieterrein. Blij: 'Want het past hier niet meer. Je zit midden in een woonwijk. Kleine vrachtwagens hebben hier al moeite om in te rijden. En die grote trekken soms gewoon de draai niet. Zelfs met behulp van die parkeervakken, dat ze gewoon tegen je huis aan zitten.'

Schade door vrachtwagens

Dat is de afgelopen drie jaar dan ook al vijf keer gebeurd. Totdat Bas het een keer zo zat was dat hij een vrachtwagen tegenhield en de politie eraan te pas moest komen om de gemoederen te sussen. Bas is dan ook niet van plan zijn boetes te betalen. 'Kom maar op! Ik ga naar de kantonrechter, ik vecht dit aan. Ik sta in mijn gelijk.' Harry Dillerop geeft hem gelijk. 'Hij heeft 100 procent kans. Er is geen andere optie dan dat hij gewoon vrijgesproken wordt. Want hij mag daar staan, zegt artikel 65 van het Reglement van Verkeersregels en Verkeerstekens.'

Nijmegen houdt vast aan parkeerverbod

De gemeente Nijmegen laat via een woordvoerder weten het te betreuren dat er nooit een officieel verkeersbesluit is genomen waartegen bewoners in beroep konden gaan. Dat gaat de gemeente nu alsnog doen, zodat bewoners zes weken lang in beroep kunnen. Maar Nijmegen wil wel vasthouden aan het parkeerverbod voor de vier vakken.