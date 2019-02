Volleyballers Orion hoeven niet alsnog op landstitel te rekenen

De volleybalbond (Nevobo) ziet geen enkele aanleiding om het Groningse Lycurgus de titel af te nemen. Dat zegt woordvoerder Thijs Pietersen van de bond.

Redbad Strikwerda, die vorig seizoen coach was bij Orion, riep de bond daartoe op omdat Lycurgus bestuurlijke en financiële problemen heeft. Hij verloor vorig seizoen met Orion in een bloedstollende finaleserie de strijd om het landskampioenschap. 'Ik heb natuurlijk geen inside information, maar ik vind het slecht en niet kloppen dat ze met zoveel schuld toch een zwik buitenlanders hadden, om maar kampioen te worden', zei Strikwerda zondag tegen RTV Noord.

Pietersen zegt dat de volleybalbond 'geen energie steekt' in een onderzoek naar vorig seizoen. Lycurgus had toen een licentie en dat er dan gedurende het seizoen problemen ontstaan, is volgens hem geen zaak voor de Nevobo. Wel kijkt de bond kritisch naar een licentie voor komend seizoen. 'We staan in nauw overleg met Lycurgus.'

'Geen interesse in overnemen titel'

Orion-volleyballer Joris Marcelis heeft geen interesse in de titel van vorig jaar. 'Als die titel naar ons zou gaan, moet dat zijn omdat we hem verdienen en omdat we gewonnen hebben', zegt hij tegen REGIO8.

Marcelis ziet de uitspraken van zijn oud-trainer vooral als trucje. 'Het is vaak bedoeld om iedereen af te leiden en misschien juist met dingen bezig te zijn die niet met volleybal te maken hebben. Ik wil met ons team de dingen doen die we moeten doen, en dat is wedstrijden winnen.'