IJstijd begint vroeger dan gebruikelijk

Normaal gaan ijssalons pas in maart open, maar door het prachtige weer is dat dit jaar al vroeger het geval.

De Wageningse zaak Cicuto opende dit weekend al de deuren en die timing is perfect. 'Ik was vorige week op de Ginkelse Hei aan het wandelen en zag daar een ijskraam met softijs, waar het best druk was', vertelt eigenaar Claudio Cicuto. 'Dit weekend was het weer mooi weer, dus zijn we een week eerder opengegaan dan normaal. Het wordt de komende dagen ook prachtig weer en bovendien is het vakantie nu. Dus we verwachten flinke drukte. Heel anders dan vorig jaar, toen was het min één toen we opengingen.'

Eenhoorn-ijs nieuwe trend

'De nieuwe trend is eenhoorn-ijs, een combinatie van verschillende smaken en kleuren, speciaal voor kinderen. Vorig jaar hadden we natuurlijk zwart ijs. Het gaat vooral om combinaties van smaak, met een crunch erin of garnituren', gaat de eigenaar van de ijssalon verder.

Veel ijssalons zijn Italiaans. 'Het komt een beetje uit de geschiedenis van de Italiaanse keuken. De kinderen zaten vroeger al op het aanrecht bij mama en kregen zo verstand van het kokkerellen en de smaken. En zo is het met ijs ook gegaan', aldus Cicuto.

