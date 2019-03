Gelredag 23 maart: Museum Kasteel Wijchen

Ondanks zijn keurig renaissance uiterlijk heeft Kasteel Wijchen een lange en roerige geschiedenis achter de rug. Door de eeuwen heen is het het decor geweest van strijd, van verbannen liefde en koninklijk leven. Een rijke geschiedenis die een bezoek meer dan rechtvaardigt voor liefhebbers van het verleden. Nu is Kasteel Wijchen een zeventiende eeuws juweeltje. Parel van het dorp en van het Land van Maas en Waal.

In 2019 is het 450 jaar geleden dat Emilia van Nassau, vroegere bewoonster van Kasteel Wijchen, werd geboren. Ter gelegenheid hiervan zal er een expositie over haar leven op het kasteel te zien zijn. Bezoekers van de Gelredag krijgen de primeur. Zij zijn de eerste gasten die de tentoonstelling te zien krijgen. Uiteraard is Emilia zelf ook aanwezig om de bezoekers te ontvangen.

Emilia was de derde en jongste dochter van Willem van Oranje uit diens tweede huwelijk met Anna van Saksen. Zij werd op 10 april 1569 geboren te Keulen en overleed op 16 maart 1629 in Genève. Emilia was getrouwd met een Portugese prins. In 1609 kocht het paar het kasteel van Wijchen en lieten het herbouwen. De muurankers vormen nog altijd twee in elkaar gevlochten letters “E”.

Gidsen nemen bezoekers mee naar de tentoonstelling en vertellen het verhaal van Emilia van Nassau op kasteel Wijchen. Tijdens deze Gelredag krijgen bezoekers nog een primeur. Zij mogen met een gids rondkijken in de kasteelkelders die normaal voor het publiek gesloten zijn. Uiteraard is de toegang tot 12.00 uur gratis.