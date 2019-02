Apeldoornse postbedrijf Sandd overgenomen door PostNL

Het Apeldoornse postbedrijf Sandd wordt voor 130 miljoen euro overgenomen door PostNL. De twee bedrijven waren al jaren met elkaar in een concurrentieslag op de krimpende postmarkt. Het is nog niet duidelijk of de overname banen gaat kosten bij Sandd.

In 2017 nam Sandd branchegenoot Van Straaten Post nog over om marktleider PostNL meer tegenwicht te kunnen bieden. PostNL bezit al 70 procent van de markt. Met het binnenhalen van Sandd is er nagenoeg geen concurrentie meer over en beheerst PostNL vrijwel de hele markt. De fusie moet overigens nog wel worden goedgekeurd door de mededingings- en consumentenautoriteit ACM. Zou deze de overname tegenhouden, dan kan staatssecretaris Mona Keijzer dat op haar beurt eventueel nog weer kunnen overrulen op basis van het publiek belang.

Krimpende markt, stijgende kosten

Na de jarenlange concurrentiestrijd is er het besef dat een fusie bijna onontkoombaar is. De markt krimpt ieder jaar met tien procent en daarnaast zijn de stijgende postbezorgingskosten ook een probleem voor de bedrijven. Beide bedrijven pasten al vaker hun tarieven aan en probeerden contracten op de zakelijke postmarkt te bemachtigen.

Vakbond FNV Publiek Belang noemt de fusie goed nieuws. 'Hier hebben we jarenlang voor gestreden', zegt Ger Deleij van FNV. 'Wij gaan nu zo snel mogelijk afspraken maken met PostNL over de sociale gevolgen van het fusieproces. Het opvangen van die gevolgen voor de medewerkers is cruciaal. In het overleg met PostNL zullen wij ons uiteraard hard maken voor behoud van de werkgelegenheid van de medewerkers van Sandd.'

De leiding van Sandd komt nog met een reactie.