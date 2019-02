'Onze stookkosten zijn verdubbeld'; Nijmegenaren balen van warmtenet Nuon

Arjan Olsder verhuisde drie jaar geleden van een wat ouder huis naar een nieuwbouwwoning in Nijmegen Noord. Maar hij schrok van de energierekening. 'Onze stookkosten zijn verdubbeld. Dat heeft ermee te maken dat de leveringskosten van het warmtenet aan deze woning, al bijna net zo hoog liggen als stoken plus koken in onze oude woning die groter was en slechter geïsoleerd.'

'Warmte verloren zonder dat mijn huis wordt verwarmd'

Volgens Olsder laat het rendement van de warmtepomp in de nieuwbouw te wensen over. 'Hier zit een gat in de isolatie voor het regelpaneel. Daardoor gaat al warmte verloren zonder dat die mijn huis verwarmt.'

De warmtewisselaar in deze huizen is volgens hem dan ook niet gericht op een zo hoog mogelijk rendement, maar op zo min mogelijk onderhoud. 'Want iedere keer dat Nuon een servicemonteur moet sturen kost dat ze geld. Terwijl extra stookkosten voor hen niet uitmaken, want die komen toch uit onze zak.'

Afstappen van Nuon zou duizenden euro's kosten

Olsder die ook al zeventien zonnepanelen op het dak heeft gelegd, zou graag op zoek gaan naar een nog zuinigere verwarming van zijn huis. Maar hij wordt afgeschrikt door het verhaal dat rondgaat, dat afsluiting van de Nuon wel duizenden euro's zou kosten.

Onzin, zo zegt wethouder Tiemens: 'Dat is dus niet waar. Het is wel zo dat het in bepaalde koopcontracten staat. Maar dat ligt buiten de macht van de gemeente, dat had er niet in moeten staan.'

Ariane Volz van de Nuon bevestigt dat. 'Er is inderdaad een aansluitplicht vanuit de concessie, maar er is wel een mogelijkheid voor iemand om afsluiting aan te vragen en dat sluiten wij kosteloos af.' Daarna zijn er volgens Volz geen maandelijkse kosten meer voor de bewoner.

'Alternatief voor Nuon is bijna onmogelijk'

De woordvoerder van de Nuon wijst erop dat er sinds 2010 maar zes huishoudens vrijwillig van het warmtenet zijn afgegaan.

Misschien wel omdat het niet zo makkelijk is om een alternatief te verzinnen, zo stelt Olsder. 'Die warmtewisselaar van de Nuon is heel klein, die past in de meterkast. Een warmtepomp past daar niet in. Ook verwarming met bijvoorbeeld waterstof is volgens hem onmogelijk omdat er in Nijmegen Noord geen gasleidingen zijn aangelegd die (met aanpassingen) waterstof zouden kunnen aanvoeren naar de woningen.

'Prijsstijging volledig ridicuul'

Ook andere bewoners hebben hun twijfels bij het warmtenet. Sjef Goossens uit Lent verbaast zich over de recente prijsstijging van 14 procent. 'Dat lijkt mij een enorme toename.'

Volgens het Niet Meer Dan Anders principe (NMDA) zouden bewoners niet meer energiekosten moeten betalen dan wanneer zij op gas stoken. Maar nu de gasprijzen zo stijgen om de energietransitie te betalen, stijgt dus ook de rekening voor gebruikers van het warmtenet. 'Je bedenkt dus een alternatief voor gas en koppelt dat aan de gasprijs. Volledig ridicuul natuurlijk.'

Nuon: 'nog altijd het laagste tarief'

Wethouder Tiemens ziet dit inderdaad als een probleem en pleit ervoor dat het NDMA-principe wordt losgelaten. Ariane Volz van de Nuon: 'De tarieven die Nuon sinds 1 januari 2019 voor stadswarmte rekent zijn de laagste van Nederland.

De prijs per gigajoule (GJ) is opnieuw fors lager dan het maximumtarief dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft vastgesteld (€ 26,15 versus € 28,47 per GJ). Ook de vaste kosten blijven ruim onder het ACM-maximum (€ 475,61 versus € 546,58 per jaar). '

'Meer concurrentie zou problemen kunnen oplossen'

Toch is Goossens nog niet overtuigd. 'Zo wordt stadswarmte nooit een fatsoenlijk alternatief en probeert Nuon ons het geld uit de zakken te kloppen met het argument dat ze nog steeds onder het maximum zitten dat gesteld is door ACM. Wat dat betreft zou meer concurrentie op het stadswarmtenet wel veel problemen kunnen oplossen.

Maar die concurrentie is dus volgens wethouder Tiemens niet mogelijk. 'Dat is bij alle warmtenetten in Nederland en Europa zo. Dat ligt aan de manier waarop warmtenetten werken: die zijn heel lokaal aangetakt aan een bron. En dat ligt ook aan de de marktordening in Nederland. Zoals nu de markt is geordend, hebben we te maken met monopolisten, met de Nuon, met Eneco. Of we moeten als stad ons eigen energiebedrijf gaan oprichten en dat onderzoeken we momenteel.'