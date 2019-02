Haagse hulp voor getroffen carnavalsvereniging Zaltbommel

De gulle gever is Nel Kames, die met haar vriendin Yvonne Vrolijk het evenementenbureau had. 'Ik zit samen met m'n man Bert televisie te kijken en ik zie dat en ik denk: hééé, die kan ik denk ik wel blij gaan maken', zo vertelt Kames over het moment dat ze hoorde van de brand bij de Wallepikkers.

In de brand, uit de brand

Kames verkocht onlangs haar hal waar ze de spullen van hun bureau hadden opgeslagen. De hal moest leeg worden opgeleverd, maar niemand wilde de spullen van Kames hebben en de mensen die wel geïnteresseerd waren hadden er geen ruimte voor.

Nel zocht contact met de Wallepikkers en toen was alles snel geregeld. Inmiddels zijn de spullen al opgehaald: 'Zij ontzettend blij, want in de brand, uit de brand. En wij ontzettend blij want we zaten er een beetje mee dat we die spullen moesten gaan vernietigen, wat zonde allemaal. Dus het was zeker een win-win situatie. We vonden dat ontzettend leuk om te doen.'

Hulp uit België

Vrijdag 15 februari brak er bij werkzaamheden aan de wagens brand uit en werden twee loodsen van de Wallepikkers helemaal in de as gelegd. Zeker acht groepen hadden hier al hun carnavalswagens staan. Alles ging in vlammen op.

Al kort na de brand werd besloten dat de optocht van komend weekend toch door moet gaan en alles werd in het werk gesteld om alsnog een carnavalsstoet samen te stellen. Naast de hulp uit Den Haag, werd ook al hulp uit andere delen van het land aangeboden. Zelfs vanuit België werden al wagens aangeboden.

Zie ook: