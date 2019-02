Navarone met Bon Jovi in het Goffertpark in Nijmegen

Voor de Nijmeegse rockband Navarone komt een ultieme droom uit. Optreden in hun eigen stad in het Goffertpark. De band staat op 13 juni in het voorprogramma van de Amerikaanse rockster Bon Jovi.

Navarone heeft het nooit onder stoelen of banken gestoken dat optreden in het Goffertpark een droom is. Door The Voice of Holland heeft Navarone flink aan populariteit gewonnen en dat heeft concertorganisator Mojo doen besluiten om de band in het voorprogramma van Bon Jovi te zetten. Mojo maakt maandag het nieuws officieel bekend.

ZiggoDome

Anouk, coach van The Voice of Holland, is erg gecharmeerd van de Nijmegenaren. Eerder maakte zij al bekend dat Navarone in het voorprogramma staat van haar concerten op 30 april en 3 mei in de ZiggoDome in Amsterdam.

Navarone wist door te dringen tot de finale van The Voice of Holland, maar de winst ging naar crooner Dennis. Navarone was de eerste band ter wereld die meedeed aan de tv-show.

