Vitesse-trainer prijst vooral moedig Emmen na tragedie

De trainer doelde op het feit dat Emmen-doelman Kjell Scherpen van de week zijn 20-jarige broer verloor. 'Ik begrijp dat het een heel moeilijke situatie is om een wedstrijd te spelen vandaag. Dit is een grote tragedie.'

De coach zocht na afloop, toen iedereen van het veld was, de 18-jarige doelman nog even op. 'Ik vind dat hij grote potentie heeft. Hij speelde vandaag gewoon en hij is de enige 18-jarige keeper in de eredivisie, ik denk dat hij een grote toekomst voor zich heeft.'

'De negatieve verhalen heb ik niet gehoord'

Maar ondanks het moedige Emmen wist Vitesse wel met 0-3 te winnen. Dat was een belangrijke zege aangezien het spel en de resultaten de laatste weken tegenvielen. De van Anderlecht gehuurde Mohammed Dauda hielp zijn ploeg op weg met een prachtige 0-1. 'Die goal heb ik nog niet terug gezien, dat moet ik nog wel even doen. Het enige wat ik me kan herinneren is dat die bal voor de goal kwam en dat ik op de juiste plek stond, maar het is heerlijk dat ik mijn eerste treffer te pakken heb.'

Want Dauda wil zichzelf laten zien bij Vitesse. 'Ik ben hier vooral om het team te helpen. Ik heb weinig gehoord van de negatieve verhalen de laatste weken, maar sinds ik er ben hebben we twee van de laatste drie wedstrijden gewonnen. Ik denk dat dat een goede start is.'

'Systeem maakt niet uit'

De winstpartijen werden allebei behaald in een 4-4-2 systeem. Sinds Slutskiy dat systeem hanteert lijkt het beter te lopen bij Vitesse, maar dat wil de Rus niet bevestigen. 'Het maakt niet uit in welk systeem we spelen. 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1.. Het is allemaal hetzelfde. We speelden vandaag ook niet echt in een typische 4-4-2, want daar hebben we de buitenspelers niet voor. Büttner en Ødegaard zijn ook geen echte buitenspelers.'

Maar toch wint Vitesse nu wat overtuigender, komt dat dan niet door het systeem? 'Nee, ik vind dat misschien wat toevallig. Ik denk dat we ook dichtbij overwinningen waren in de 4-3-3 formatie, maar daar lieten we het vaak niet zien. Het is nu iets beter, maar het is geen objectieve informatie voor mij.'