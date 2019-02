'Die Zauberflöte' keert terug naar de Steengroeve in Winterswijk

Een voorstelling waar tout acterend Winterswijk en ver daar buiten in wil meespelen. Zondag was de laatste auditieronde om te kijken wie geschikt zijn om Tamino, Papageno en Pamina te spelen. Volgens Dirk Willink is het heel bijzonder dat de voorstelling terugkomt. Dertig jaar geleden, bij de eerste editie in de groeve, werd ook Die Zauberflöte gespeeld. Dit jaar wordt Mozart's meesterwerk in het Nederlands gespeeld en deels afgestemd op de groeve.

Bekijk hier de reportage:

Tovenarij

Hert verhaal gaat over een onvoorspelbare setting; met teerbeminden, tradities en tovenarij. In de voorstelling zoekt een verzwakte moeder haar dochter, een prins zijn prinses en een eenvoudige vogelaar zijn geluk.

Willink: 'De groeve is al een artiest op zich, het biedt heel veel mogelijkheden en de setting in de schemering heeft iets magisch.' De muzikale leiding is in handen van Gerben Kruisselbrink, de choreografie is van Tim Aafjes.