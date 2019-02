Duitser rijdt bever dood bij Beek

De bever is aangereden door een Duitse automobilist, vertelt omwonende Jacques Bosch. 'Het was precies op de grens bij het oude douanegebouw.' Bosch woont net over de grens, in Duitsland naast de voormalige grenspost.

De auto, zegt Bosch, raakte door de botsing zo beschadigd dat die moest worden weggesleept. 'Het was een groot dier van een kilo of veertig, schat ik.' Na de fatale aanrijding is de bever in de berm gelegd.

Een bever meer of minder niet zo erg

Twan Teunissen is boswachter van Staatsbosbeheer in de Gelderse Poort. Hij laat weten dat een bever meer of minder niet zo erg is. 'De bever was hier uitgestorven en is in 1995 geherintroduceerd. Sindsdien heeft de bever zich op meerdere plekken rond Nijmegen gevestigd', zegt Teunissen.

Hoeveel bevers in de Gelderse Poort leven, kan de boswachter niet zeggen. Wel dat het mogelijk gaat om een zwervend dier dat op zoek was naar een nieuw leefgebied. Teunissen: 'De periode van territoriumdrift begint zo'n beetje. De meeste bevers sterven door gevechten of in het verkeer.'

