Vrijwilligers druk met oude stadspoort van Terborg

Over precies twee maanden is het 600 jaar geleden dat Terborg stadsrechten kreeg. In het kader van dit jubileumjaar wordt de geschiedenis tot leven gebracht. Zo worden er twee stadspoorten uit de veertiende eeuw gereproduceerd, die straks in het stadje te zien moeten zijn.

'Dit is van vroeger uit de historie', zegt vrijwilliger Guus Bömer die meebouwt aan de stadspoort. 'De stadspoorten hebben hier vroeger gestaan en ik vond het een leuk idee om die weer terug te gaan bouwen. Dat doen we namens de ondernemersvereniging in Terborg. We zijn nu al twee weken bezig en het is erg leuk om als ondernemers zo actief te zijn', aldus Bömer.

Markante inwoners

Naast de stadspoorten moeten er ook 32 standbeelden in de straten van Terborg verrijzen die de meest markante, oudste en bijzondere Terborgenaren uit de geschiedenis moeten gaan uitbeelden. 'Het is niet alleen maar een standbeeld', vertelt Els Bakker namens de organisatie van Terborg 600 jaar. 'Daarnaast profileren de mensen zich ook door middel van een filmpje, een lied of op een andere manier. Het is dus niet alleen het standbeeld, maar ook het hoe en waarom er om heen.'

Bekijk hier de reportage:

500 vrijwilligers

De komende tijd zijn meer dan vijfhonderd vrijwilligers druk om alles op tijd af te krijgen voor de start van het jubileumjaar. 'We maken het hartstikke gezellig als we aan het bouwen zijn', zegt Bömer. 'Na het verven worden alle delen van de stadspoort in elkaar geschroefd en dan wordt een grote steiger bekleed met de platen.'

Alle hulp is nog welkom volgens Bömer. 'We zijn hier nu elk weekend aan het bouwen, dus wie het leuk vindt mag langskomen om te helpen.'