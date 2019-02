Arnhemse scholieren in debat over duurzame toekomst

Het regent microplastics, het zit in onze eieren en dieren overlijden door ophoping van plastic in hun lichamen. We ademen zelfs plastic. Het initiatief Arnhem Plasticvrij wil daar iets aan doen vanuit de regio. Zo laat Arnhem Plasticvrij jongeren in debat gaan met bedrijfsleven en politiek.

door Huibert Veth

Arnhem Plasticvrij is een initiatief van de gemeente Arnhem, Rozet en de Groene Vos. In onder meer een tentoonstelling in Rozet, die tot en met 10 april duurt, worden burgers in contact gebracht met ideeën om hun dagelijks leven duurzamer in te richten.

'Plastic in alles in en om ons heen'

Mede-initiatiefnemer Sebastiaan van Sandijk: 'De plastic soep klinkt alsof het ver weg op de oceanen zit. Plastic wordt heel langzaam afgebroken en wordt steeds kleiner tot microplastics. Dat hoopt zich dan op in alles in en om ons heen. Wij ademen plastic in en er is ook al plastic in eieren aangetroffen. In de jaren 90 hadden we te maken met zure regen, nu hebben we het over 'plastic regen'. De schadelijke gevolgen hiervan worden nog wetenschappelijk onderzocht maar dieren gaan al wel dood aan ophoping van plastic in hun lichamen.'

'We helpen Arnhemse politiek'

'Met onze activiteiten willen we de Arnhemse politiek helpen om invulling te geven aan hun doelstellingen', vervolgt Van Sandijk. 'Vanwege ons project wordt er nu versneld een 'zero footprint huis' op het dak van Rozet gebouwd van het ergste afvalplastic. Als je plastic ziet als een grondstof kun je er negen keer op een beheerste wijze gebruik van maken.'

Maandagavond is er een jongerendebat in Rozet. Dan gaat een scholierenteam van het Stedelijk Gymnasium Arnhem op theatrale wijze in debat met studenten circulaire economie van de HAN, de Rotary, professionals uit de praktijk en een team met raadsleden van GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en de VVD. Er zijn verschillende stellingen rondom de duurzame toekomst en publiek is meer dan welkom.

Retouractie

Op 3 maart organiseert Arnhem Plasticvrij een plasticretouractie bij de Albert Heijn aan de Velperbuitensingel. Van Sandijk: 'Daarbij kunnen mensen direct hun plastic in de supermarkt achterlaten. Je laat daarmee zien dat het plastic dat achtergelaten wordt in feite echt niet nodig is. Als je die hoeveelheden ziet dan is dat wel confronterend.'