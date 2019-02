Inwoners van Hengelo willen kruising veiliger maken

Op de kruising, waar veel scholieren oversteken, gebeuren met enige regelmaat ongevallen. De kruising staat in de lijst van 75 gevaarlijkste kruispunten. In het verleden is de kruising veiliger gemaakt. Er is destijds een lange verkeersheuvel aangelegd, maar de SP vindt dit niet genoeg. Een handtekeningenlijst die de partij maakte om te pleiten voor aanpak van het gewraakte punt, is door veel inwoners ondertekend.



Donderdag is er een informatieavond in dorpshuis De Horst in Keijenborg. Slachtoffers en getuigen worden uitgenodigd om hun verhaal te doen.