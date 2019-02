Henk de Jong: 'Geen stress, we blijven erin'

Dat ging op overtuigende wijze, 0-3 uit tegen PEC Zwolle. 'Ja, klopt. Achteraf kun je een koe in de kont kijken, zeggen we in Friesland. Maar je voelt dingen aan komen. Ik heb tegen de jongens gezegd: als wij alles geven, staan de mensen achter ons. Het is een overwinning met z'n allen. Dat voelen de jongens zelf ook. Ik kijk er niet eens raar van op. Er was niks op af te dingen. We kunnen nog beter voetballen en dan maken we nog meer goals, maar drie is wel genoeg in een uitwedstrijd.'

foto: Broer van den Boom

Delano Burgzorg speelde daarin een belangrijke rol. De aanvaller was een plaag voor de verdedigers van PEC. 'Er lag heel veel ruimte op de counter en ik liep veel in de diepte. Het was wel heel zwaar. Maar ik maakte wel de 0-3, de beslissing. En daarna ga je lekker, want dan weet je dat de buit binnen is. De eerste uitoverwinning en dit zijn hele belangrijke punten. Als we zo gas blijven geven, denk ik dat het goed komt.'

De Jong gelooft in een goede afloop van het seizoen. 'Laat dit een mooie opmaat zijn voor de komende weken. We deden het goed, Charlison Benschop is heel belangrijk voor ons. Hij is een leider, ook buiten het veld. Wel lekker dat hij zijn goaltje meepikt, dat is toch belangrijk voor een spits. Deze club is uniek, want we doen het met z'n allen hier. Het is heerlijk werken hier, ondanks dat we in degradatiestrijd zijn. Ik heb geen stress hoor. We gaan knokken en we blijven erin. Gewoon rustig blijven, ook nu.'