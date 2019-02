Wie is de afvaller in Wie is de Mol? Als je dat niet wil weten, lees dit bericht dan vooral niet

SPOILER ALERT. HERHALING: SPOILER ALERT! Lees niet verder als je de aflevering van 'Wie is de Mol?' nog niet gezien hebt en niet wil weten wie er is afgevallen.

Oké, daar komt-ie... 'Onze' Sinan Can is er zaterdagavond niet in geslaagd de finale van het populaire televisieprogramma te halen. De Nijmeegse documentairemaker vloog er, net voor de grote eindstrijd uit.

Sinan kreeg aan het einde van de uitzending het beruchte rode scherm te zien en moest zijn koffers pakken. De Nijmegenaar is dus niet de saboteur van het gezelschap en is er dus ook niet in geslaagd De Mol te ontrafelen.

Het televisieprogramma trekt wekelijks drie miljoen kijkers en is daarmee dus razend populair. Er zijn nu nog drie kandidaten over in de show, maar daar zit geen Gelderse meer tussen.

Op Twitter wordt er zaterdagavond volop gesproken over de exit van 'onze Sinan'.