Zonovergoten dagen in Gelderland, dinsdag wordt het zelfs 16 graden

'Terwijl de nachten kouder worden, worden de middagen zachter. Het wordt nog meer lente', meldt weerman Jordi Bloem van MeteoGroup in Wageningen. Zaterdag was het al heerlijk weer en zondag wordt het opnieuw genieten voor de zonliefhebbers. Het wordt dan dertien graden en plaatselijk veertien in het Rijk van Nijmegen.

De komende dagen blijft het prachtig lenteweer in Gelderland. 'Maandag is het opnieuw zonovergoten in onze provincie en dan wordt het nog zachter met vijftien graden. Dinsdag komt er nog een graadje bij', zegt Jordi Bloem.

Koude nachten

Het tegenovergestelde gebeurt in de nachten. Het is kraakhelder en daardoor daalt tot en met dinsdag in de nacht de temperatuur onder het vriespunt. Het kan zelfs één of twee graden vriezen, maar zodra de zon gaat schijnen schieten de temperaturen omhoog.

Kijk hier naar het weerbericht met Jordi Bloem.