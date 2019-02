Bestuur Laborijn start onderzoek naar eigen klachtenprocedure

'Onduidelijk is of de klachten incidenteel van aard zijn of dat onheuse bejegening van klanten vaker voorkomt. Daarom heeft het dagelijks bestuur besloten een onafhankelijk bureau in schakelen voor nader onderzoek', schrijft het bestuur. 'Kennelijk hebben niet alle klanten van Laborijn het vertrouwen dat zij bij Laborijn voldoende gehoord worden als zij klachten hebben. Belangrijk is dan ook dat duidelijk wordt of de huidige klachtenprocedures werkbaar zijn.'

Ruim veertig klachten

Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek heeft sinds vorig jaar een meldpunt geopend voor ervaringen met Laborijn. Daar zijn al meer dan veertig klachten van cliënten binnengekomen over de werkwijze binnen de sociale dienst. 'Deze klachten gaan van het controleren van koelkasten, meterstanden die worden opgevraagd bij energiemaatschappijen, tot voedselpakketten en verjaardagcadeaus die als inkomsten worden gezien, waardoor er wordt gekort op de uitkering', zegt Anita Nijland namens de Rooie Vrouwen.

Kamervragen

Tweede Kamerleden Gijs van Dijk en John Kerstens van de PvdA stelden afgelopen week Kamervragen aan staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken over de werkwijze binnen Laborijn. In de vragen riepen zij de staatssecretaris op om te onderzoeken of de schrijnende aard die wordt geschetst door cliënten die bij de sociale dienst voor de gemeenten Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek werkzaam zijn klopt. Ook wethouder Peter van de Wardt van Oude IJsselstreek wil duidelijkheid.

Directeur Betty Talstra zei zich donderdag al niet te herkennen in de kritiek. De directie ziet de uitkomsten van het onderzoek dan ook met vertrouwen tegemoet.

