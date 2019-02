Agressie en lange wachtrijen bij Intertoys om cadeaubonnen

Het is zaterdag een gekkenhuis in de winkels van speelgoedketen Intertoys. In minimaal één Gelderse vestiging zijn klanten zelfs agressief, omdat ze niet snel genoeg worden geholpen. Dat zeggen medewerkers tegen Omroep Gelderland.

door Henri van Veen

Een winkelier op de Veluwe, die anoniem wenst te blijven, vindt het niet leuk meer. 'Het is een gekkenhuis, een drama. Mensen worden boos, ze hebben geen geduld', zegt de bijna radeloze man. 'Ik kan op dit moment ook geen cadeaubonnen verwerken, omdat het systeem het niet aankan. Ik laat mensen later op de dag terugkomen.'

Hij heeft een gecombineerde Marskramer/Intertoys en is de enige grutter in het dorp met deze handel. 'Dat iedereen elkaar kent en elkaar maandag weer tegenkomt op straat, telt nu blijkbaar even niet.'

Wachttijd van anderhalf uur

De speelgoedketen van Intertoys met 29 vestigingen in Gelderland ging deze week failliet. Tot en met deze zondag kunnen cadeaubonnen worden ingewisseld.

In Druten heeft het verwerkingssysteem ook moeite met al die bonnen die worden ingeleverd, maar klanten blijven vriendelijk, zegt een personeelslid. 'Doordat we zondag niet open zijn, moet iedereen vandaag zaken doen. De wachttijd loopt hier op tot anderhalf uur, maar het gaat goed.'

Blije gezichten in Nijkerk

Henk van Boeijen staat in zijn winkel in Nijkerk met een glimlach van oor tot oor achter de kassa. 'Ik ben franchiser en ik ga gewoon door als Intertoys is gestopt. Deze winkel bestaat al 81 jaar en ik moet zelf nog 10 jaar werken', zegt hij opgewekt aan de telefoon. De middenstander en zijn personeelsleden worden overstelpt met bloemen, taart en zakken drop.

Maar ook in Nijkerk is geduld een schone zaak. Van Boeijen: 'Mensen hebben er begrip voor dat ze moeten wachten. Nu duurt het drie kwartier tot een uur of nog langer. Gisteren duurde het wel tot anderhalf uur. Wat wil je, als in heel het land tegelijkertijd 2 à 3 kassa's per winkel staan te rinkelen, dan gaat het verwerken van de cadeaubonnen een stuk langzamer.'

