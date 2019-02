Illustrator Marjolein Bastin krijgt mogelijk eigen museum

'Een museum over Marjolein Bastin is absoluut een verrijking voor de provincie', zegt directeur Eric Stotijn van het Noord-Veluws Museum. 'We hebben haar al gepolst en ze wordt er erg warm van het idee. Zij vindt de samenwerking met het Noord-Veluws Museum fantastisch.' Het museum zou moeten verrijzen in Nunspeet.

Stotijn zegt dat het idee momenteel besproken wordt met de gemeente. Ondertussen trekt de tentoonstelling in het Noord-Veluws Museum over Bastin duizenden bezoekers naar Nunspeet. 'Dit is echt een hoogtepunt voor ons. We verwachten dit jaar naar de 30.000 bezoekers te gaan en dat komt door Marjolein Bastin.'

Wereldberoemd

Bastin is een wereldberoemde illustrator. In 1974 begon zij haar samenwerking met het tijdschrift Libelle, waarin ze sinds 1980 haar natuurtekeningen publiceert. Haar internationale doorbraak beleefde ze toen ze werd ontdekt door het Amerikaanse bedrijf Hallmark, maker van kaarten en kalenders. Inmiddels is haar werk ook te vinden op servies, beddengoed en allerlei cadeau-artikelen.

'Veluwe is thuis'

Marjolein Bastin en haar man verdelen hun tijd tussen hun huizen in Nederland, Zwitserland, de Verenigde Staten en de Kaaiman-eilanden. Maar de Veluwe, waar ze sinds haar negende woont, blijft een speciale plaats innemen. 'Waar we ook vandaan komen, het altijd weer een genot op de Veluwe te zijn: de vogels rond de vijver, de geuren van de tuin, de bossen en de rust die dit alles uitstraalt. Het is thuis', zei ze eerder.

De tentoonstelling 'Tekenen is ademen' is nog tot en met 17 maart te zien in het Noord-Veluws Museum.

