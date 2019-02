De Gier weet dat NEC weer serieus mee doet voor de play-offs

Daarom was trainer Jack de Gier opgelucht na de 5-0 thuiszege op Almere City. "Ja, zonder meer. Er zat een behoorlijke druk op die wedstrijd, want bij verlies zouden we op acht punten van Almere zijn gekomen. Daar zijn we de hele week eigenlijk niet mee bezig geweest, want we hadden de overtuiging dat we zouden winnen. Maar dat moet natuurlijk altijd nog gebeuren. Vooral in de eerste helft hebben we hoog druk proberen te zetten en Almere het voetbal onmogelijk te maken. Dat lukte niet altijd, maar het was wel de intentie."

foto: Broer van den Boom

Jordy Bruijn speelde een hoofdrol als aanvallende middenvelder. "Het is nu mijn vierde wedstrijd en mijn tweede in de basis. Dan wil je wat belangrijker worden en dat was ik vandaag. Ik doe mijn ding en de club heeft mij niet voor niks gehaald. En nog wat andere jongens om er een frisse wind bij te laten komen. Dat komt de ploeg ten goede en daar heb ik ook mijn eigen rol in. Het doel was vandaag om het doel met Almere te dichten. Als we hadden verloren, zou het heel lastig zijn geworden. Nu moeten we volgende week weer een stap zetten."

NEC heeft de laatste vier wedstrijden acht punten gehaald. "Met gelijke spelen schiet je weinig op", weet De Gier. "Er waren lastige wedstrijden bij, Go Ahead en Cambuur uit daar was het wedstrijdverloop dermate, dat we met een punt genoegen moesten nemen. Maar deze overwinning moeten we nu verzilveren in Dordrecht. Daarna komen Den Bosch en Roda thuis, dan moet je gewoon knallen."