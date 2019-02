Hulpdiensten rukken uit voor vermiste man in Epe

De man zou rond half vijf lopend zijn vertrokken en niet meer zijn teruggekomen.

Aan het begin van de avond ging er een Burgernetbericht uit. Mensen werden opgeroepen uit te kijken naar een man van 1.65 meter lang. Hij zou een rood jack dragen, een grijze joggingbroek en een blauwe muts.

Brandweer niet meer nodig

De brandweer was ook opgeroepen om te helpen in Epe-Noord. Maar toen de brandweermannen in het bosrijke gebied aankwamen, konden ze uiteindelijk niet veel doen, is te lezen op Twitter: 'Eenmaal ter plaatse moesten we wachten om niet de speurhonden in verwarring te brengen, daar kregen we de melding dat de man in gezonde toestand is gevonden'

Rond 21.40 werd de zoekactie door Burgernet afgemeld.