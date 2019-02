Verdacht pakketje aangetroffen bij bankfiliaal

Aan de Boerenstraat in Culemborg is vrijdagavond een verdacht pakketje ontdekt. De politie heeft een deel van de straat afgezet. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een pakketje dat tegen de pui van de Rabobank ligt.

Hoe het pakketje er precies uitziet, daarover wil de politie geen mededelingen doen. Een expert op het gebied van explosieven is onderweg naar Culemborg. 'Het gaat nog wel even duren voordat die ter plaatse is', zegt de woordvoerder tegen Omroep Gelderland.

De expert moet gaan bekijken wat er precies in het pakketje zit. Het werd aangetroffen door een voorbijganger, die de politie inschakelde. Het pakketje ligt tegen de gevel van een bank, maar volgens de politie gaat het absoluut niet om een plofkraak.

Ook supermarkt deels afgezet

De Albert Heijn is aan de kant van de Rabobank afgezet. Er waren nog mensen in de winkel toen de hoofdingang werd afgesloten. Via de ingang aan de kant van de parkeergarage is de zaak nog wel te bereiken. Klanten kunnen dus nog de winkel in om hun boodschappen te doen, zegt een medewerker.

'Het is op dit moment wel iets rustiger. Iedereen die uit de stad komt moet omlopen', vertelt zij desgevraagd.