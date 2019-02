UPDATE: Verdacht pakketje bij bank blijkt loos alarm

Aan de Boerenstraat in Culemborg is vrijdagavond een verdacht pakketje ontdekt. Het bleek om een vergeten tas te zijn gegaan. De politie heeft een deel van de straat afgezet. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een pakketje dat tegen de pui van de Rabobank ligt.

De tas werd halverwege de avond gevonden. Een voorbijganger zag hem staan tegen de pui van de Rabobank en schakelde de politie in. De tas bleek van een jonge vrouw te zijn. Die kon al gauw kon worden opgespoord.

Ook supermarkt deels afgezet

De Boerenstraat is enige tijd afgesloten geweest en dat had gevolgen voor de Albert Heijn aan die straat. De supermarkt werd namelijk aan de kant van de Rabobank afgezet.

Er waren nog mensen in de winkel toen de hoofdingang werd afgesloten. Via de ingang aan de kant van het parkeerterrein was de zaak nog wel te bereiken. Klanten konden dus nog de winkel in om hun boodschappen te doen, zegt een medewerker.

'Het is op dit moment wel iets rustiger. Iedereen die uit de stad komt moet omlopen', vertelde zij desgevraagd.

Een expert op het gebied van explosieven was onderweg naar Culemborg. Of er nog verder onderzoek is gedaan is niet bekend.