Parachutespringen in Teuge kan 'nog zeker enkele jaren'

Het paracentrum kan in elk geval de komende jaren in Teuge blijven. Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer.

Door nieuwe aanvliegroutes van Lelystad Airport leek al snel het doek te vallen voor het paracentrum, maar de minister meldt dat er een voorlopige oplossing is gevonden. Er is afgesproken dat er gesprongen kan blijven worden in de tijdsvakken dat er geen verkeer vanaf Lelystad naar Teuge komt. Omdat in de beginjaren het aantal vluchten gering is, is dat volgens Van Nieuwenhuizen een werkbare situatie.

Directeur Simon Woerlee van het paracentrum reageert nog niet meteen dolenthousiast. De belangrijkste vraag is volgens hem wanneer Lelystad Airport opengaat. Het vliegveld moest aanvankelijk dit jaar klaar zijn om vakantievluchten van Schiphol over te nemen, maar de opening werd uitgesteld naar 2020. Of dat gaat lukken, is hoogst onzeker.

'Onzeker door knip- en plakwerk'

Over enkele jaren, nadat het luchtruim is herzien, dreigt het paracentrum alsnog te moeten verkassen. Woerlee is daar nog niet mee bezig. 'Het is een boel knip- en plakwerk. Dat maakt het allemaal onzeker. En zolang het onzeker is, heeft het geen zin om te verplaatsen.'

Als het paracentrum zou verdwijnen, zouden veel inkomsten wegvallen bij luchthaven Teuge. Van Nieuwenhuizen schrijft aan de Kamer dat ze dan met het vliegveld gaat bekijken 'hoe de economische basis versterkt kan worden'.

Zie ook: het dossier Airport Lelystad