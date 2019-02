Alexander Büttner: Manchester United leek wel een film

"Het is nog te vroeg om te zeggen dat ik trots ben. Ik zit nog midden in mijn carrière en ben van plan om nog jaren te voetballen. Het begon vroeger in Doetinchem al op straat. Daar voetbalde ik al met Siem en Luuk de Jong. Daarna ging in naar de jeugd van Ajax, natuurlijk één van de beste opleidingen in Nederland. Daarom koos ik daarvoor. Ik heb er zes jaar gezeten. Iedere dag om zeven uur 's-ochtends al weg en vaak pas 's-avonds om elf uur weer thuis. Mijn vader reed me al die jaren heen en weer."

Zijn vader was zelf ook een hele behoorlijke voetballer. "Ja, als ik zijn verhalen mag geloven wel. Hij overdrijft misschien een beetje, maar heeft wel voor De Graafschap en Go Ahead gespeeld. Hij had alleen niet de goede mentaliteit. Guus Hiddink vertelde mij ooit dat hij nogal lui was. Maar omdat het bij hem niet goed is gegaan, heeft hij mij wel goed kunnen helpen. Hij zei altijd dat ik het niet zo moest doen als hij."

Manchester United leek een film

"Na al die jaren heen en weer naar Amsterdam wilde Ajax dat ik in een gastgezin zou gaan. Daarom koos ik toen voor Vitesse. En dat ging goed. Toen kwam Manchester United. Toen mijn zaakwaarnemer mij belde, dacht ik dat hij een grapje maakte. Maar een dag later zat ik in het vliegtuig. Het was net een film. Opeens zat ik in de kleedkamer bij Rooney, Ferdinand en Van Persie. Ik werd meteen opgenomen in de groep, het waren allemaal hele normale mensen. Een jongensdroom kwam uit en ik heb nog meer mogen spelen dan ik van tevoren als jongetje van Vitesse had gedacht. Zo'n vijftig wedstrijden. Een hele mooie tijd."

Huis in Doetinchem

De linksback maakte vele omzwervingen en keerde uiteindelijk terug naar Vitesse. En ondertussen werd er een huis gebouwd in Doetinchem. "Het is nog steeds niet af, want we hebben drie jaar gedaan om alle vergunningen voor elkaar te krijgen. Maar het wordt heel mooi. Het zijn vooral ook ideeën van mijn vader, die heeft het meeste gedaan."

"Zondag moeten we tegen Emmen. Wij hebben een heel goed team, daarom moeten we veel meer winnen. We hebben onnodig veel punten laten liggen. Maar zondag gaan we echt wel winnen."