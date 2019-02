Snellere hulp aan verwarde personen in Arnhem

Dankzij een centraal meldpunt krijgen verwarde personen in de regio Gelderland-Midden sneller de juiste hulp. De hulpdiensten zijn zo minder tijd kwijt. Dit is het gevolg van een proef die het afgelopen half jaar plaatsvond. Een welkom resultaat, want het aantal meldingen over verwarde personen is de afgelopen acht jaar verdubbeld.

Projectleider Peter van den Berg: 'Met name buiten kantoortijden was de zorg te versnipperd. Het kon dan enkele uren duren tot de juiste hulp werd ingezet. Nu komt de hulpvraag op het centrale meldpunt binnen bij een ggz-professional. Zo zijn we beter in staat mensen direct naar de juiste zorg te leiden.'

Verwarde personen

Van den Berg werkt behalve als projectleider ook als ambulanceverpleegkundige. In die hoedanigheid ziet hij wekelijks personen met verward gedrag. 'Een verward persoon kan iemand zijn met een psychische stoornis, een licht verstandelijke beperking of bijvoorbeeld iemand onder invloed van alcohol of drugs. De groep is groot en divers, de oorzaken ook.'

Als hulpverlener kun je niet altijd iedereen goed helpen: 'En daar komt het meldpunt om de hoek kijken. Politie-agenten, medewerkers van de huisartsenpost of ambulanceverpleegkundigen hoeven de situatie niet meer te beoordelen, die dienst is verschoven naar het meldpunt. Daar zit de juiste professional op de juiste plek.'

Unieke aanpak

Vanuit het hele land is er veel interesse voor deze Gelderse aanpak van hulp aan verwarde personen. Van den Berg: 'De ketensamenwerking die wij hebben opgezet, is uniek. Er zijn veel vragen over hoe wij alles geregeld hebben met de privacywetgeving. Dat was misschien ook wel het meest lastige aspect om te organiseren, maar nu ligt er een goed product.'