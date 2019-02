Arnhemse filmcomponist trots na nominatie: 'Magisch als jouw muziek de grens over gaat'

'Je bent vanuit Arnhem muziek aan het maken en als het dan de grens over gaat is dat iets magisch'. Matthijs Kieboom kijkt met een goed gevoel terug op de uitreiking van de IFMCA-awards. Hoewel hij geen prijs won, is de Arnhemmer apetrots.

De film Wild waarvoor hij de filmmuziek componeerde, was genomineerd in de categorie documentaire. Maar deze internationale prijs van filmcritici ging aan hem voorbij. De erkenning zal er niet minder om zijn want Kieboom was wel de eerste Nederlander ooit die was genomineerd. 'Er staan zulke grote namen onder de genomineerden, dat het al een eer was om daar tussen te staan', zei Kieboom in het programma De Week van Gelderland.

Kieboom maakte eerder al de muziek voor films als Verliefd op Ibiza en Dummie de Mummie. Volgende week gaat de film Bloody Mary in de bioscopen draaien waar Kieboom ook de muziek voor maakte. De film gaat over een tekenaar die aan lager wal raakt en zich verliest in alcohol en criminaliteit. Het feit dat ze alcoholiste is gebruikt hij in zijn muziek door veel te werken met percussie die is gebaseerd op het geluid van glas.

Dag en nacht bezig

Kieboom: 'De première is al geweest en ik vind het altijd moeilijk om naar eigen werk te luisteren. Je viert bij een première vooral dat het gelukt is. Het was al weer even geleden dat ik aan Bloody Mary werkte. Je bent dan ongeveer zes weken dag en nacht bezig met zo'n film, maar bij het terugkijken denk je altijd: 'had ik dit of dat nu anders moeten doen'.

Tijd om het even rustig aan te doen gunt Kieboom zich niet. Hij werkt alweer aan een nieuwe speelfilm en een kerstserie.

