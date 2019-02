Wint Gelderse band The Voice of Holland?

'Voor zenuwen hebben we geen tijd', lacht gitarist Kees Lewiszong tijdens een videogesprek met Omroep Gelderland.

De band is onwijs druk met repeteren, want veel tijd om dat te doen hebben ze niet. Maar, als we Navarone moeten geloven, gaan die repetities wel erg goed. 'Het is alleen maar knallen; keihard aan het werk en door, door, door', vertelt de gitarist.

Ze durven zelf niet echt in te schatten hoe groot de kans is dat ze winnen. Daarvoor vinden ze de stijlen van de vier finalisten, inclusief die van zichzelf, te anders. 'Het is in ieder geval 25 procent', grapt de band.

'Zonder te zingen The Voice winnen'

Als Navarone The Voice of Holland wint, dan is het de eerste keer dat een band de finale van het programma wint. 'Onze bassist, Bram, die hebben we nog nooit horen zingen. Dus dan zou het ook de eerste keer zijn dat iemand zonder te zingen The Voice wint', vertelt gitarist Kees.

De band heeft onlangs hun najaarstour aangekondigd en ze krijgen nu al een hoop berichten dat de kaartverkoop erg snel gaat. 'Volgens mij is Doornroosje (in Nijmegen, red.) bijna uitverkocht', meldt leadzanger Merijn van Haren.

Bekijk hier een fragment van het videogesprek met Navarone: