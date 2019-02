Liveblog: NEC met 1-0 voor in cruciale wedstrijd thuis tegen Almere

NEC wil via de play-offs het seizoen alsnog kleur geven, maar dat doel is ver weg. Een zege op Almere City thuis is daarom pure noodzaak. Alles over deze wedstrijd in dit liveblog.

TUSSENSTAND: 1-0

31e: Guus Joppen raakt de paal na een geweldige actie van Jordy Bruijn. Dit had nummer twee moeten zijn.

29e: Het is niet best, maar toch zal Jack de Gier opgelucht zijn dat zijn ploeg in ieder geval voor staat.

23e: Chaos achterin bij NEC na een hoekschop, maar Almere profiteert niet.

21e: En dan opeens de 1-0, een afgeslagen vrije trap van Bruijn wordt knap ineens binnengeschoten door Okita.

20e: Het is bepaald geen wedstrijd om over naar huis te schrijven, gesteld dat iemand dat zou willen.

17e: Jonathan Okita is ook niet best in vorm de laatste weken.

12e: Het houdt nog niet over in de beginfase, zeker niet wat NEC betreft.

9e: Guus Joppen is na lange tijd weer terug in de basis en kijkt even moeilijk.

3e minuut: Aanvoerder Joey van den Berg pept zijn ploeg op.

20.00 Na een minuut stilte om het bombardement op Nijmegen 75 jaar geleden te herdenken, begint de wedstrijd.

19.54 Door de blessures van Rens van Eijden en Frank Sturing en de transfer van Robin Buwalda zit Niek Hoogveld als enige centrale verdediger op de bank. Hij speelde nog nooit een officiële wedstrijd voor NEC.

19.48 De spelers verlaten het veld om zo weer terug te keren.

19.42 Eerder dit seizoen was Almere City-NEC een heuse topper. Na de 1-0 daar werd Almere zelfs koploper. Nu is het een duel tussen de nummer vijftien en de nummer elf.

19.37 Terry Lartey Sanniez speelt vanavond linksback in plaats van rechtsback, zijn normale positie.

19.30 Jack de Gier legt bij Fox uit hoe hij vanavond denkt te gaan winnen.

19.24 Josef Kvida speelt tegen zijn oude ploeg Almere City.

19.20 Mattijs Branderhorst kreeg in drie wedstrijden zes tegendoelpunten.

19.04 Trainer Jack de Gier staat flink onder druk. NEC staat nu vijf punten achter op Almere, dat elfde staat. Die positie geeft aan het einde van het seizoen recht op deelname aan de play-offs.

19.00 Dit zijn de elf die het moeten gaan doen voor NEC in De Goffert.

Branderhorst; Joppen, Bossaerts, Kvida,Sanniez; van den Berg, Bruijn, Labylle; Okita, Druijf, Wolters.

18.58 De uitwedstrijd in Almere ging met 1-0 verloren.

18.55 Tom Overtoom is er door een blessure niet bij tegen zijn oude club.