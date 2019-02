Caner Cavlan hoorde niks van De Graafschap

De linksback was afgelopen zomer transfervrij en op zoek naar een nieuwe club. "Maar ik hoorde niks van De Graafschap. Ik trainde zelfs met de fysio van de club in zijn vrije tijd, maar ze hebben geen contact gezocht. Andere clubs wel en ik heb toen bewust voor Emmen gekozen, een contract voor één jaar. Het is een nuchtere club, heel simpel, geen gekke dingen en aardige mensen. Het is alleen wel een eindje rijden. Ik doe er soms wel bijna twee uur over, 170 kilometer."

Met Alexander Büttner in De Week van Gelderland

Cavlan was samen met Vitesse-speler Alexander Büttner te gast in De Week. "We kennen elkaar al heel lang. We zijn opgegroeid op straat en voetbalden altijd. Alex stak er toen al bovenuit. Hij deed vaak ook mee met oudere jongens en ik ook. Het verschil is dat ik dichterbij huis zat bij De Graafschap. Ik heb veel aan Jan Vreman te danken. Hij kende mij vanuit de jeugd en toen hij hoofdtrainer werd, haalde hij me direct bij het eerste. En toen blonk ik meteen uit. Een trainer kan je maken of breken, dat heb ik later wel gemerkt. Daarom ben ik Vreman extra dankbaar voor die kans."

De linksback is bezig aan een ijzersterk seizoen bij Emmen. "Ja, ik geloof in mijn eigen kwaliteiten en er zit nog rek in. Ik heb natuurlijk ook dromen en zou graag nog voor een grote club spelen. Maar het zal geen Manchester United worden, zoals bij Alex. Nu moeten we zondag tegen elkaar. Wij moeten winnen, maar zijn wisselvallig. We staan net onder de streep, maar alles zit heel dicht op elkaar."