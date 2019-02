Gé sprak met man die zijn geliefde doodreed: 'Het was heel respectvol'

Het is 15 januari 2010. Mohamed el G. (19) en Mohamed A. (18) rijden op een gestolen scooter door Nijmegen. Ze willen het Belvoir Hotel overvallen. Dat lukt niet: er duikt een politiewagen op. De twee gaan er als een gek vandoor. Ze rijden, zonder verlichting, tegen het verkeer in en slingeren tussen auto's door die voor het stoplicht staan te wachten. Ze negeren het rode licht. Op dat moment loopt Mario van de Geijn uit Arnhem over het zebrapad op de Oranjesingel. Hij wordt geschept en overlijdt korte tijd later in het ziekenhuis.

Bekijk hier het gesprek met Gé Creemers en Hetty Nietsch in De Week van Gelderland:

Er volgt een acht jaar lange juridische strijd. Het probleem: de twee jonge mannen wijzen elkaar aan als bestuurder. Omdat niet duidelijk is wie van hen de scooter bestuurde en wie achterop zat, worden ze in 2012 in hoger beroep vrijgesproken door het gerechtshof in Arnhem. De Hoge Raad bepaalt dat de zaak over moet. Het hof in Den Bosch veroordeelt de twee uiteindelijk voor het medeplegen van dood door schuld in het verkeer. A. krijgt 3 jaar en 9 maanden cel, El G. wordt veroordeeld tot 4 jaar cel. In 2018 bepaalt de Hoge Raad dat de straffen definitief zijn.

Foto: Omroep Gelderland

'Reconstructie was heel emotioneel'

Documentairemaakster Hetty Nietsch volgde de zaak al die jaren. Maandag is op NPO2 het resultaat te zien. Gé heeft de documentaire al twee keer kunnen bekijken. 'Ik vond het heel emotioneel', zegt hij in het programma De Week van Gelderland van Omroep Gelderland. 'Vooral de reconstructie van het ongeluk. Dat raakte me enorm. Ook de emotie die avond in het Radboud-ziekenhuis. Vooral hoe de jongens reageerden op het ziekenhuispersoneel, dat raakte me. Ze waren heel agressief. Het was heel aangrijpend.'

Gé is heel boos geweest, maar hij probeert zich er niet door te laten leiden. Hoe verleidelijk dat ook is. 'Vanaf het begin was het mijn doel om met ze in gesprek te gaan. Om ze een beetje te leren kennen. Om erachter te komen wat voor mensen het zijn. Ik heb altijd geweten: als ik me laat leiden door mijn boosheid, dan wordt de kans daarop veel kleiner.'

'Gesprek was heel respectvol'

Wat voelen ze erbij? Hoe kijken ze erop terug? Hebben ze spijt? Gé wilde het weten. Intussen heeft hij met één van hen gesproken. 'Dat was een heel goed gesprek. Heel open. Heel eerlijk. Heel respectvol naar elkaar toe. Ik ben er heel tevreden over. Ik ben heel blij dat ik het gedaan heb.'

Met de dader, die inmiddels 26 is, sprak Gé af dat hij niet zal zeggen wat ze allemaal hebben besproken. Maar één ding wil hij wel kwijt: 'We hebben écht gesproken over Mario. Over degene die door zijn toedoen het leven heeft gelaten. Dat was heel aangrijpend. Voor mij, maar ook voor hem.'

2Doc: Het Fatale Scooterongeluk maandag bij BNNVARA op NPO 2, van 20.55 tot 22.00 uur.