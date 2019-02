Stenen eruit, groen erin. Tuinen in Spijk ondergaan Operatie Steenbreek

door Lonneke Gerritsen

De tuin van Geert van de Kamp wordt als eerste onder handen genomen. In zijn voortuin zijn al een paar tegels verwijderd en nu is zijn extra oprit aan de beurt. 'Die is eigenlijk niet meer nodig, dus dat steen kan eruit.' Het plan is dat er een paar tegels met gaten voor terugkomen, zodat het regenwater op die plek makkelijk in de grond kan zakken. En verder groen. 'Ja, hoe groener hoe beter', zegt Van de Kamp enthousiast.

Minder wateroverlast

Henk Jense van Stichting Steenbreek is blij met het enthousiasme van de bewoners. 'Hoe meer mensen meedoen, des te beter.' De stichting is in 2015 opgericht en helpt gemeenten bij het proces om meer groen in de straten te krijgen.

Kijk hier hoe in Spijk alle stenen uit de tuin gaan: (tekst gaat verder onder de video)

Door meer groen en minder steen, wordt de biodiversiteit vergroot. Bovendien is het risico op wateroverlast bij hevige regenval kleiner omdat het water beter weg kan. Daarnaast houdt de grond het water in droge tijden juist beter vast.

100 gemeenten

In Spijk zijn het nu tuinen van de woningbouwvereniging, maar particulieren kunnen ook meedoen. 'Inmiddels hebben ruim 100 gemeenten in Nederland zich al bij ons aangesloten.' In Gelderland zijn het er nu ongeveer 10, maar hier komen nog steeds gemeenten bij. 'En hopelijk doen uiteindelijk alle gemeenten mee'