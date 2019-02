Henk de Jong: we gaan niet in de kont hangen

"We moeten twee of drie uitwedstrijden winnen en daar zullen we ook voor gaan. Dat zal ook wat risico's inhouden. In de kont gaan hangen en slap gaan spelen, daar bereiken we niks mee. Dat heeft het verleden uitgewezen, dat we dan niks creëren. We gaan proberen met open vizier die wedstrijd te winnen."

Dat beaamt verdediger Ted van de Pavert. "We zullen uitwedstrijden moeten winnen om te klimmen op de ranglijst. Dat is tot nu toe nog niet gelukt. Vergeleken met voor de winterstop gaat het al een stuk beter. Alleen draait het uiteindelijk om resultaat. Dan maar een keer een lelijke overwinning. Het gaat om de punten. Liefst met de manier waarop we de laatste weken spelen natuurlijk. Het is eigenlijk al ingezet de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen Vitesse. Het gaat de goede kant op, maar het zat niet altijd mee."

De nieuwe aanwinst Nabil Bahaoui start nog niet tegen PEC. "Die gaat gewoon mee", vertelt De Jong. "Hij was gewoon basisspeler bij Grasshoppers. Hij moet nog even optrainen en spanning op de poten hebben. Die jongen moet extra kwaliteit brengen. Hij kon kiezen uit topclubs, maar hij gaat naar De Graafschap. En daar mogen we heel trots op zijn met z'n allen."