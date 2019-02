Navarone grijpt naast titel The voice of Holland

De Nijmeegse band Navarone is er niet in geslaagd het RTL4-programma The voice of Holland te winnen. Die eer was weggelegd voor crooner Dennis. Navarone was de eerste band ter wereld die meedeed aan de tv-show.

door Henrico Pit

Navarone begon vrijdagavond in de finale met Whole Lotta Love van Led Zeppelin. Ze speelden het nummer ook al bij de blind editions.

Jurylid Waylon was enthousiast. Hij zei dat hij veel energie van de band krijgt en dat hij zo op het podium had willen springen. 'Jullie zijn te gek. Ik hoop jullie heel veel op festivals te zien.'

'Dapper dat jullie je inschreven'

Anouk, de coach van de band, zei dat ze het dapper vindt van Navarone dat ze zich überhaupt hebben ingeschreven. 'Er zullen veel bands zijn die zeggen: ach, veel te commercieel, dan moeten we allemaal covers zingen. En zeker voor een band als jullie, die zelf nummers schrijft, vind ik het dapper.'

Maar het avontuur heeft zich uitbetaald, weet Anouk. Miljoenen mensen kennen nu Navarone, de band staat in het voorprogramma van Anouk en concerten van de band zijn uitverkocht.

Zanger Merijn van Haren erkende dat eerder in de show al. 'Het heeft ons zoveel gebracht. Het is een feestje om het te mogen doen.'

Daarna zong Navarone een duet met voormalig Voice-deelneemster Shirma Rouse: Master Blaster van Stevie Wonder. De juryleden werden niet om hun oordeel gevraagd. Niet dat het uitmaakte, want het woord was aan het publiek.

Dennis kreeg als eerste te horen dat hij kans blijft maken op de overwinning. Daarna was er goed nieuws voor Navarone en ook Patricia kreeg voldoende stemmen. Voor Menno viel het doek.

Nieuwe single Perfect Design

De overgebleven finalisten mochten daarna hun single zingen. Navarone bracht het nummer Perfect Design.

'Onwijs fijn', reageerde Anouk. 'Ik ben supertrots. Pak die fucking telefoon en wie dat niet doet, moet gewoon z'n bek houden en oprotten. Jullie verdienen het gewoon.'

Steun vanuit café

Daarna werd contact gelegd met café Dollars in Nijmegen, waar de verrichtingen van Navarone op de voet werden gevolgd. In Dollars begon het tien jaar geleden voor de band. 'Bedankt dat jullie ons altijd hebben gesteund', zei zanger Merijn.

Even na 22.40 uur 'sloten de lijnen': er kon niet meer worden gestemd. Ruim 5 minuten later kwam het verlossende nieuws: crooner Dennis is The voice of Holland. Hij wint 50.000 euro, heeft een platendeal op zak en mag een videoclip opnemen in Zuid-Afrika.