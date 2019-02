Teams Walking Football Toernooi bekend

'Ik dacht, laten we maar gewoon in het diepe springen en een toernooi organiseren', aldus Ger Melissen van de organisatie eerder over het toernooi voor oudere voetballiefhebbers op De Bezelhorst. Naast de genoemde betaald voetbalverenigingen en de thuisploeg doen ook teams van DVC’26, Varsseveld, Westendorp, DZC’68, Longa ’30, VVO en Bronkhorst mee.



Walking football is een aangepaste variant van de voetbalsport, waarbij wordt gespeeld in teams van zes spelers. Het is voor voetballers onder meer niet toegestaan om slidings te maken of te rennen. De sport is de afgelopen tijd aan een flinke opmars bezig in de regio, mede door het initiatief OldStars Achterhoek.