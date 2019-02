Studenten de straat op voor inbraakpreventie

'Als er camera's hangen bijvoorbeeld dan gaan we de mensen inlichten dat ze die camera's kunnen registreren', legt student Leon van der Wal uit. 'Dan kan de politie die beelden gebruiken als er een inbraak op de oprit gebeurd.'

Het doel van de actie is om de heterdaadkracht te vergroten. De politie is blij met de preventieactie, want er komt weinig input vanuit de bevolking. 'We merken dat er een bepaalde terughoudendheid is als het gaat om melden van verdachte situatie', aldus operationeel expert Herman ter Haar. 'Ze proberen een aantal doelgroepen te bewegen om toch wat vaker het te melden als ze verdachten zaken zien.' De studenten spraken onder andere op straat hondenbezitters, buurtzorgmedewerkers en postbodes aan.



Een van de onderliggende doelen is om het aantal woninginbraken te verminderen, hoewel de politie daar al een dalende trend in ziet. 'We zien een hele forse afname van het aantal woninginbraken', aldus Ter Haar. 'Maar het is natuurlijk niet alleen gericht op woninginbraak. Er kunnen allerlei criminele feiten plaatsvinden waar we graag met de burger over willen praten.' De studenten merken dat er positief op de actie gereageerd wordt. 'We zijn er tenslotte toch om ze te helpen', aldus student Jamie van Andel. 'Ze zijn blij dat we ze informeren en dat wij ook hier een steentje bijdragen.'